Absoluter Höhepunkt der viertägigen Festivitäten aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins Ebersbach ist am Sonntag ein perfekt gelungener Umzug gewesen. Den Auftakt bildete ein feierlicher Gottesdienst in der St. Michaelskirche. Anschließend pilgerte die Festgemeinde mit einer großen Schar von Musikanten sowie den Abordnungen der örtlichen Vereine zum Festplatzgelände ins Zelt, wo ein zünftiger Frühschoppen mit der Musikkapelle Aulendorf angesagt war. In Anwesenheit von zahlreichen kommunalpolitischen Vertretern und Honoratioren aus dem öffentlichen Leben, darunter Schirmherr Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, folgte am Nachmittag ein farbenfroher Umzug durch Eberbachs Straßen.

Bereits der morgendliche Festgottesdienst war unvermittelt geprägt von Fröhlichkeit und musikalischem Glanz, denn die Ansprache des Dorfgeistlichen Pater Franziskus Dose kam bei den zahlreichen Teilnehmern gut an. Im Altarraum hatten sich alle ortsansässigen Vereine mit ihren Abordnungen und Fahnenträgern eingefunden. Pater Dose stellte in den Mittelpunkt seiner Ausführungen die Harmonie, wie sie in der Musik am eindrucksvollsten zum Ausdruck kommt. Sie müsse vor allem im Miteinander in der Gesellschaft funktionieren. „Dies ist durchaus dann möglich, wenn im Leben der Menschen Jesus der Dirigent ist“, betonte er wörtlich. Die musikalische Umrahmung der Feier strahlte durch die Gastkapelle aus Oberinn in Tirol alpenländisches Flair aus. Nach der Eucharistiefeier formierte sich die Gemeinde mit den Vereinsvertretern und der Musikkapelle Oberinn zu einem ersten Festzug ins Zelt.

Die Stadtkapelle Aulendorf mit Dirigent Martin Rebmann überraschte die Festbesucher ein ums andere Mal mit ihren ausgewählten Musiktiteln beim Frühschoppenkonzert. Die „Alten Kameraden“ im Swing-Stil vorgetragen, war einer ihrer ausgefallenen, aber äußerst gekonnten Vorträge. Dann überraschte die Musikkapelle aus Oberinn mit ihrem Gastgeschenk, einer sogenannten „Marende“ in Form einer riesigen Vesperplatte, ihre Ebersbacher Freunde. Der Vereinsvorsitzende Daniel Rapp und seine Getreuen nahmen sie unter dem Beifall des Publikums entgegen. Der Musikverein aus Maleck im Breisgau, ebenfalls befreundet mit der Musikkapelle Ebersbach, hatte gleichfalls Unterhaltungsmusik auf Lager.

Angeführt von der Musikkapelle Ebersbach und der neu formierten Jugendkapelle „Beatz“ – bestehend aus Jungmusikern der Gemeinden Blönried, Ebersbach, Aulendorf, Tannheim und Zollenreute – begann gegen 14 Uhr am Sonntagnachmittag der Festumzug. Blasmusikexperte Horst Dölle informierte als versierter Moderator detailliert und unterhaltsam die Festbesucher, welche in stattlicher Zahl die fahnengeschmückten Straßen säumten. Insgesamt 21 Musikformationen aus der ganzen Region sorgten für flotte Marschmusikklänge. Immer wieder eine Augenweide waren die Gruppen des Nachwuchses aus den Kindergärten und Schulen. Mit dabei „Die Tiere des Waldes“ vom Kinderhaus Ebersbach, gefolgt von der Grundschule in der Aufmachung „Schule früher.“

Eine Laufgruppe aus Wolfartsweiler erinnerte an die „Schwabenkinder“ – Hütekinder aus Tirol und Vorarlberg. Der Kindergarten aus Boos war mit Piraten an Bord. Den Jubiläums-Festwagen zierte eine monumentale Lyra, als Symbol der Lied- und Dichtkunst. Alle ortsansässigen Vereinigungen bereicherten mit künstlerisch gestalteten Festwagen und Beiträgen den Umzug. Im Anschluss begleiteten die Waldhauser Musikanten den Einzug der Fahnen ins Festzelt. Am Sonntagabend spielte die Band „Southbrass“ aus Südtirol und am Montagabend zum Jubiläumsausklang trat die frischgebackene Jugendkapelle „Beatz“ auf. Anschließend setzte der Musikverein Blönried-Zollenreute einen gelungenen Schlusspunkt.