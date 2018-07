Fans des Tages

Ella (links) und Nina (rechts) sind die ersten, die am Samstag vor dem Eingang ausharren, um sich einen Platz in der ersten Reihe bei Nico Santos zu sichern – natürlich ausgerüstet mit selbstgemalten Plakaten. Dafür haben beide eine Anfahrt von mehr als einer Stunde, für Ella aus Walddorf und Nina aus Tettnang, in Kauf genommen. Beide betreiben eine Fanseite auf Instagram, haben sich die Schuhe ihrer Stars nachgekauft, Ella hat sich sogar ein Nico-Tattoo stechen lassen. Und was ist so besonders an Nico Santos? „Ich könnte sterben, wenn er lächelt“, sagt Ella. (sbh) Foto: sbh