Fan des Tages: Der Mann mit der Rose für Doro

Von Deutsche Presse-Agentur

Die einen machen es sich mit einem Kaffeekocher an der Rialto-Brücke in Venedig gemütlich. Ein anderer baumelt unerlaubt in einer Hängematte in Triest. Wer sich in Italien als Tourist „daneben“ benimmt, muss mit saftigen Strafen rechnen.

Das haben nun zwei Deutsche und ein österreichischer Tourist erfahren. Die beiden Berliner Reisenden - ausgerüstet mit Rucksack, Kaffeetassen und Löffeln - ließen sich zu einem Picknick an Venedigs berühmtester Brücke nieder.