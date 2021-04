Familienzentrum bekommt Spielzeugspende

Aufgeregt und voller Neugier haben die Kleinsten vom Pfullendorfer Familienzentrum „Am Neidling“ eine Spielzeugspende entgegennehmen. Das geht aus einer Pressemeldung der Stadt hervor.

Als vor ein paar Wochen die Friseure öffnen durften, war Helgo Schmid der erste Kunde, den Familienfriseur Schmauder begrüßte. Spontan entschloss sich der Kunde zu einer Spende über 250 Euro. Er überließ es Rainer Schmauder, diese einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen.

Da sein Enkelsohn in der Einrichtung betreut wird, lag es für ihn nahe, dass das vom Geld gekaufte Sandkastenspielzeug an das Familienzentrum zu spenden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf dem Bild zu sehen sind neben Kindern des Familienzentrums, dessen Leitung Bianca Scheuble, Erzieherin Sandra Deufel von der Krippengruppe, Rainer und Johannes Schmauder.