Familienvater greift zum Feuerlöscher

Durch einen Rauchmelder ist eine Familie am Dienstagabend in der Pfullendorfer Straße in Mengen auf einen Brand in ihrem Wohnzimmer aufmerksam geworden. Die vierköpfigen Familie konnte daher das Gebäude schnell verlassen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Mengen mitteilt, gelang es dem Familienvater, den Brand auf einer Kommode durch Einsatz eines Feuerlöschers und Wasser größtenteils zu löschen. Die im Nachhinein verständigte Feuerwehr Mengen musste nur noch letzte Glutnester ablöschen und das komplett verrauchte Gebäude belüften. Zwei Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Gebäude ist durch Rauch- und Rußschäden zunächst nicht mehr bewohnbar. Rauchmelder sind zwar in allen Zimmern, in denen Personen schlafen und auf den Fluchtwegen vorgeschrieben. Eine Ergänzung in Räumen mit erhöhter Brandgefahr kann aber laut Feuerwehr zur Vermeidung größerer Schäden sehr sinnvoll sein.