Familientag zum 15. Geburtstag im Medienhaus am See

Friedrichshafen (sz) - Das Medienhaus am See feiert im März sein 15-jähriges Jubiläum mit einem Familientag. Am Samstag, 26. März, treffen kleine und große Besucherinnen und Besucher die gutgelaunte Lesemöwe Frieda und Clown Dido, der für jedes Kind eine kleine Überraschung bereithält, außerdem Musik und lustige Späße macht. Um 11 Uhr zeigt das Faro-Theater im Kiesel für Kinder ab vier Jahren das Familienstück: „Ich glaub mich küsst ein Schwein“ über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen der exzentrischen Königin Josephina Durcheinander der Letzten und Schwein Bella, die mit beiden Haxen im bestens organisierten Leben steht. Hans Dieter Beller liest um 11 Uhr und um 14 Uhr quietschfidele „Olchi-Abenteuergeschichten“ für Kinder ab vier Jahren im Ausguck. Eine Anmeldung zu den Vorlesestunden ist erforderlich an der Info im EG oder munter Telefon 07541 203 35 00 während der Öffnungszeiten. Die reservierten Karten fürs Theater müssen 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Und es gibt ein Gewinnspiel mit Frieda und Findus für Kinder zwischen vier und zehn Jahren in der Kinderabteilung. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.