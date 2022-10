Familientag des OGV-Kreisverbandes Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Denkingen - Der Herbst zeigt sich in den letzten Tagen von der besten Seite. Mit einer wunderbaren Herbstfärbung des Laubes und mit einer guten Apfelernte begrüßt uns der Herbst. Deshalb veranstaltet der OGV-Kreisverband Tuttlingen zusammen mit dem Ortsverein Denkingen einen Aktionstag rund um das Apfelpressen. Dieser Familientag findet in der OGV-Moste in Denkingen Gartenweg 1 am 31. Oktober von 10 bis 13 Uhr statt.

Hierzu sind Familien mit Kindern herzlich eingeladen. Das letzte Obst von den Streuobstwiesen wird von den Familien gesammelt, danach in die Mosterei des Obst- und Gartenbauvereins Denkingen gebracht und dort sofort gemostet. Hierzu gibt der Kreisvorsitzende und Fachmann Hans Weber noch einen wichtigen Hinweis: Mit der letzten Obsternte sollte auch das kranke Obst/Mumien ebenfalls abgeerntet werden. Damit werden Pilz- und andere schädliche Krankheiten am Obstbaum und am Obst im nächsten Jahr verhindert.

Der so gepresste Apfelsaft wird gekocht und in Bag in Box-Behälter den Familien beziehungsweise den Kindern wieder mitgegeben. Preis: fünf Euro pro fünf Liter Bag in Box. Die Kinder können das Mosten von A bis Z erfahren. Dazu gibt es Tipps zur Apfelernte, Lagerung und Verwertung. Außerdem wird aus verschiedenen Apfelsorten Apfelkompott hergestellt und mit Waffeln können die Kinder dies verkosten. Dazu gibt es frisch gepressten Apfelsaft.

Für diesen Familientag wird um Anmeldung gebeten bei Hans Weber (hawe63@web.de) und Angelika Heinz (awheinz@t-online.de). Hierbei sollte der Namen der Familie und die mitgebrachte Obstmenge in Kilo genannt werden. Auf den Besuch der Kinder mit Eltern (oder einem Elternteil) freuen sich der Kreisverband Tuttlingen und der Obst- und Gartenbauverein Denkingen.