Unser Tipp: Familienspaß im Skigebiet Brandnertal

Der Schnee glitzert im Sonnenschein, der blaue Himmel zeigt sich von seiner schönsten Seite und die klare Winterluft lässt die atemberaubende Bergkulisse noch näher erscheinen. Grund genug, die Kinder einzupacken und mit der Familie im Skigebiet Brandnertal einen Tag voller Freude, Gelassenheit und Erholung zu erleben. Fernab vom Alltagstrott erwarten die kleinen und großen Gäste alles, was sie für einen perfekten Winterausflug brauchen und noch so einiges mehr.

Was gibt es Schöneres, als den Tag gemeinsam an der frischen Luft zu verbringen, auf Skiern den Abhang hinab zu sausen, den Wind auf den Gesichtern zu spüren und dabei ein wundervolles Gefühl von Freiheit zu erleben? Also schnell auf ins Brandertal. Denn die Bergbahnen Brandnertal bieten Familien alles, was sie für einen perfekten Skitag brauchen: Insgesamt 64,4 Pistenkilometer mit überwiegend einfachen Strecken sowie Anfängerlifte am Berg und im Tal, für die eigene Tickets erhältlich sind. Für die anspruchsvolleren Wintersportler locken drei lange Talabfahrten mit rund 1.000 Metern Höhenunterschied. Und wenn die Backen von Wind und Kälte rot sind und der Magen knurrt, können die Besucher aus zehn Bars, Restaurants und Hütten wählen. Hier findet sich mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas.

Bergbahnen Brandnertal: Pisten, Genuss & Abwechslung für Groß & Klein

Echtes Renn-Feeling

Die Bergbahnen Brandnertal bietet zudem endlich die Antwort auf die Frage: „Wer ist wirklich der Schnellste auf den Skiern?“ Oma, Papa oder doch der Nachwuchs? An der WISBI-Strecke kann das ein für alle Mal geklärt werden: Die permanente Rennstrecke verfügt über eine genaue Zeitmessung und kann von jedem kostenlos genutzt werden. An die Rennstrecke grenzt übrigens gleich die beliebte Fun-Run-Strecke – ein Parcours im Schnee, der sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene Herausforderungen bietet – Funfactor garantiert!

Wandern und Rodeln

Braucht es zwischendrin mal Abwechslung vom Skifahren und Snowboarden? Auch dafür hat das Brandnertal vorgesorgt: Die beiden Rodelbahnen Eggen und Löcher lassen das Rodler-Herz höherschlagen. Ein ganz besonderes Erlebnis ist das Nachtrodeln: Bei entsprechender Schneelage können die Besucher am Dienstag die Strecke in Brand oder am Freitag die Strecke in Bürserberg ausprobieren – eine Erfahrung, die Kinder egal welchen Alters zum Strahlen bringen wird und von der sie sicher noch lange erzählen werden. Ein weiteres Schlitten-Highlight ist die Rodelsafari. Familien können hier den ganzen Tag rodeln, winterwandern und traumhafte Ausblicke genießen.





Snooc - Das neue Highlight im Brandnertal

Faktbox Bergbahnen Brandnertal

64,4 Pistenkilometer

Blau: 23 km

Rot: 34,25 km

Schwarz: 3,3 km

2 Rodelbahnen

10 Hütten, Bars und Bergrestaurants im Gebiet

15 Lifte und Bahnen

Ferienspaß im Schnee