Beim Familiensonntag „rund um den Apfel“ am 20. Oktober im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach gibt es von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm rund um die vielseitige Frucht. Die kleinen Besucher können selbst Apfelsaft pressen, sich im Apfelschälen und Apfelschnappen messen oder Filzäpfel basteln. Zugleich gibt es in Küchen und Tennen historische Vorführungen – vom Apfelmuseinmachen bis zum Flechten von Körben für die Apfelernte. Im Backhaus stellt Museumsbäcker Reiner Schowald Apfelbrot her.

Die Geheimnisse der 250 Sorten der Obstsortenausstellung enthüllt Michael Ege bei einer Sonderführung um 11 Uhr. Im Anschluss bestimmt er die Sorten mitgebrachter Äpfel. Dass es den Apfel nicht ohne die Biene gibt, erfahren die Besucher bei den Kreisimkern. Kinder können schminken lassen oder im Kerzenziehen versuchen. Im diesjährigen Inklusionsprojekt machen bei all dem viele Frauen und Männer mit Behinderung mit.