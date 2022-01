Familienskikurs in Balderschwang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der FK1 leider Wetterbedingt ausfallen musste, war der Ansturm auf den FK 2 um so größer. Dieser Kurs konnten dann auch wie geplant unter den derzeit geltenden Hygieneregeln durchgeführt werden. Die Skilehrer des TSV sorgten auch dafür, dass alles kontrolliert und eingehalten wurde.

Beide Tage waren von der Sonne verwöhnt und so war es um so schöner mal wieder einen Skikurs stattfinden lassen zu können. Ob Groß oder Klein alle Teilnehmer waren hellauf begeistert.

Da der Hang für die Kleinsten den ganzen Tag in der Sonne lag, konnten bald einige Schichten der Skibekleidung abgelegt werden. Durch den kleinen Schlepper der uns von der Skischule Balderschwang zur Verfügung gestellt wurde, war es im Kurs für die Kleinen auch nicht so anstrengend, da man nicht immer den Berg rauf laufen musste. Diese Kraftersparnis konnte dann auch am letzten Tag bei einem kleinen Skirennen unter Beweis gestellt werden. Durch den tollen Einsatz der Skilehrer kamen alle auf ihre Kosten und konnten nach der doch sehr langen Pause einiges wieder auffrischen und dazulernen. Es war schön zu hören, dass sich die Eltern bei den Skilehrern bedankten und froh waren, dass für ihre Kinder nach so vielen Absagen endlich mal wieder ein Skikurs stattfinden konnte. Dies ist dann auch für die Organisatoren ein Beweis und eine Bestätigung dass sich der doch sehr große Aufwand gelohnt hat.

