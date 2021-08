Familienrallye durchs Obere Schmiechtal

Für alle Familien bietet das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten ab sofort wieder eine Familienrallye in die Sommerferien an. Die Entdeckungstour für kleine und große Spürnasen führt durch das Obere Schmiechtal. Es gilt, auf der Strecke verschiedene Aufgaben zu lösen und knifflige Fragen zu beantworten. Im Ort, im Wald und entlang der Schmiech führt die Rallye vom Infozentrum aus Richtung Teuringshofen.

Die Laufzettel mit der Wegbeschreibung und allen Aufgaben können Interessierte ab sofort auf der Internetseite www.infozentrum-huetten.de herunterladen oder im Infozentrum abholen. Das Infozentrum hat von April bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Lösungen zu den Fragen und Aufgaben finden Teilnehmer ebenfalls im Internet oder in der Pausenhalle vor dem Infozentrum.

Im idyllischen Schmiechtal liegt das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten. Untergebracht im alten Hüttener Schulhaus vermittelt die Themenausstellung des Infozentrums Wissenswertes zu Tier- und Pflanzenwelt, Geologie und Geschichte der Umgebung. Die Mitarbeiter beantworten gerne Fragen und können auch Vorschläge für Wanderrouten und Einkehrmöglichkeiten machen.

Am 11. Juli wurde im Biosphäreninfozentrum die Ausstellung „Albwacholder“ eröffnet. Ortsvorsteher Stefan Tress eröffnete die erste Ausstellung des Jahres 2021 im Infozentrum. In der die Besucher Wissenswertes über Wacholderheiden erfahren . Es soll aber nicht nur die Schönheit dieser besonderen Kulturlandschaft gezeigt werden, sondern auch auf Missstände wie hohen Flächenverbrauch, Müll in der Landschaft und vieles mehr hingewiesen werden, um die Menschen für die Einzigartigkeit der in Deutschland sehr seltenen Landschaftsform zu sensibilisieren.

In Kooperation mit der Organisation „Wandermahl!“ bietet das Infozentrum zudem Mehrtagestouren über die Schwäbische Alb. Auf diesen können die Teilnehmer, beispielsweise in der Serie „Rulaman“, den jungen Helden der Geschichte, auf seinen Jagd- und Streifzügen durch das eiszeitliche Schmiechtal begleiten.