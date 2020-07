Familienprogramm in Schloss Achberg

Schloss Achberg bietet Familien drei Veranstaltungen: die Führung „Flugkünstler der Nacht“, die Wanderung „Gewässerwelt Argen“ sowie die interaktive Führung zur Schlossgeschichte „Wie lebte Kreuzritter Benedikt?“. Für alle drei Veranstaltungen ist eine Voranmeldung nötig. Dies teilen die Verantwortlichen mit.

Im Dachstuhl von Schloss Achberg hat eine ganz bestimmte Fledermausart ihre Sommerbehausung. Freitagnacht, am 24. Juli, von 21 bis 23 Uhr können Fledermausfans herausfinden, um welche Art es sich handelt und mit einem Bat-Detektor ihre Rufe einfangen. Wer ganz genau hinsieht, entdeckt dabei sogar die kleinen Säuger, wenn sie langsam erwachen und am Nachthimmel entlanghuschen.

Wer sich lieber bei Tageslicht auf die Spur von Tieren macht, kann am Samstag, 25. Juli, von 15 bis circa 18 Uhr bei einer Wanderung an die Argen die Lebensräume in der Uferzone erforschen. Die Teilnehmer untersuchen detektivisch mit Kescher und Becherlupe die Gewässerwelt der Argen und lernen dabei die wichtigsten Pflanzen kennen. Vesper, Regenschutz und wasserfeste Schuhe sind nötig.

Bei Schlechtwetter kann für die zwei Naturerlebnisangebote aufgrund der aktuellen Lage kein kreatives Alternativprogramm im Schloss angeboten werden.

Am Sonntag, 26. Juli, von 14 bis 15 Uhr sind Familien eingeladen, in die Geschichte von Schloss Achberg einzutauchen und das Geheimnis hinter dem schwarzen Kreuz zu lüften. Die Teilnehmer erfahren, wer vor 300 Jahren auf Schloss Achberg lebte und wie das Leben eines Ordensritters aussah. Bei einer Puzzle-Rallye quer durchs Schloss entdecken die Teilnehmer außerdem weitere spannende Details. Am Ende bekommt jeder eine richtige Urkunde mit Siegeln aus Wachs.