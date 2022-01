Familiengottesdienst erinnert an Taufe

Der sehr gut besuchte Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Wurzach am Sonntag stand ganz unter dem Thema Tauferinnerung. So machten die Eingangsworte von Pfarrerin Silke Kuczera Mut, denn sie sagte: „Mir tut es gut, an meine Taufe erinnert zu werden. Denn in der Taufe spricht Gott uns zu, dass er mit dem Taufwasser unsere Schuld abwäscht. Er macht uns neu; wir dürfen jeden Tag neu anfangen, neu beginnen.“ Und weiter: „In der Taufe spricht uns Gott zu: Ich halte Dich fest, egal was passiert. Ich liebe Dich, so wie Du bist. Du gehörst zu mir und ich bin ganz mit dir.“

Lebendig und bunt wurde der Gottesdienst, weil sich sowohl die kleinen Konfirmandinnen und Konfirmanden einbrachten als auch die Großen. So gingen letztere auf die besondere Bedeutung des Taufwassers ein und trugen Beispiele aus der Bibel vor, in denen Wasser eine große Rolle spielt und die verdeutlichen, dass Gott da ist wie ein guter Freund, wie ein guter Vater, wie eine gute Mutter und wie ein guter Geist.

Passend zum Thema Taufwasser hatten die kleinen Konfirmanden für die Gottesdienstbesucher Zauberblumen aus Papier gebastelt, die in Wasser gelegt aufgehen - entsprechend der Aussage von Gott in der Taufe „Du bist wertvoll, du darfst dich entfalten“. Auch die Lieder drehten sich um das Thema Taufe und Wasser. Da die Gemeinde nach wie vor nicht singen darf, übernahm diesen Part Verena Stei mit ihrer kraftvollen Stimme. Irina Esser begleitete sie gefühlvoll an der Orgel.

Kuczera trug eine besondere Predigt vor, bei der sie sich in Jakob verwandelte. Sie übertrug dabei Jakobs Erlebnis und seinen Traum (1. Mose, 28), der die Fürsorge Gottes offenbart, in eine moderne, leicht verständliche und ansprechende Sprache. Im Traum berühren sich Himmel und Erde, so wie auch bei der Taufe.

Nach der Predigt kamen noch einmal die kleinen Konfirmanden mit ihrem Bewegungslied „Superstar“ zum Zug. Wenn die Gottesdienstbesucher schon nicht singen dürfen – mit zum Liedtext passenden Bewegungen durften sie immerhin etwas aktiv sein. Auch die großen Konfirmanden brachten sich nochmals ein, als Stei „Vergiss es nie sang“ und sie „angejazzt“ Teile rhythmisch nachsprachen. Es war ein abwechslungsreicher Gottesdienst, dessen Inhalte für Groß und Klein greifbar waren.