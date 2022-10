Familienführung durch das römische Rottweil

Rottweil (sz) - Im Rahmen der regelmäßigen Sonntagsführungen lädt das Dominikanermuseum am Sonntag, 16. Oktober, zu einem Rundgang für Familien ein. Bettina Auch erzählt von Zeitmessung und -einteilung in der Antike und nimmt dabei außerdem die Lebensweise der damaligen Rottweiler Bevölkerung in den Blick. Beginn ist um 15 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Rottweil.

Der Rundgang begleitet den wohlhabenden Römer Lucius Pervincius Saturninus vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden. Doch es gab weder Kirchturmuhren und er besaß auch keine Armbanduhr: Woher wusste ein einflussreicher Stadtrat in der Römerstadt „Arae Flaviae“, wann der Zeitpunkt für seinen Termin mit den Geschäftspartnern auf dem Forum gekommen war? Wie hat man vor fast 2000 Jahren die Zeit gemessen, das Jahr eingeteilt und ein Datum festgelegt? Verging die Zeit im römischen Rottweil genauso schnell wie heute? Wieviel Lebenszeit hatten die Menschen zur Verfügung und was machten die Kaiser mit ihrer Zeit? Bettina Auch zeigt bei einer Familienführung praktisch und theoretisch, welche Rolle die Zeit in Rottweils römischer Vergangenheit gespielt hat, heißt es weiter.

Treffpunkt mit Bettina Auch ist im Foyer des Dominikanermuseums. Die Teilnahme kostet zwei Euro zuzüglich Eintritt. Kinder bis 18 Jahren können kostenfrei teilnehmen.