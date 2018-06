Familiendrama in Schwäbisch Hall – Mann tötet Ehefrau und sich selbst

Ein Familiendrama spielte sich am Mittwochmorgen ab. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht ein 53-jähriger Mann im Verdacht seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet zu haben. Zudem soll er seine erwachsene Tochter schwer verletzt haben, bevor er sich durch einen Sturz von einem Hochhaus das Leben nahm.

Kurz nach 7 Uhr teilte über den Notruf ein 22-jähriger Mann dem Polizeirevier Schwäbisch Hall mit, dass sein Vater angeblich seine von ihm getrennt lebende 51-jährige Ehefrau und seine 24-jährige Tochter getötet habe. Anschließend flüchtete der Mann aus dem gemeinsam bewohnten Haus. Polizeistreifen wurden mit der Fahndung nach dem Mann, sowie weiteren Ermittlungen und Überprüfungen beauftragt. Noch während der Fahndung ging um 7.30 Uhr vom Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall die Meldung ein, dass ein Mann vom dritten Stock gesprungen sei. Der Mann verstarb noch vor Ort an den Verletzungen. Es handelte sich um den 53-jährigen Familienvater.

Als eine Polizeistreife die Wohnung der 24-jährigen Tochter überprüfte, öffnete diese schwer verletzt den Beamten. Sie war offensichtlich von ihrem Vater angegriffen worden. Die Frau wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Bei einer Überprüfung der Wohnung der getrennt lebenden Ehefrau konnte die 51-Jährige zunächst nicht angetroffen werden. Sie wurde bei der weiteren Suche tot in einem Gebüsch in der Nähe ihrer Wohnung in Veinau von einer Polizeistreife aufgefunden. Die Frau wies mehrere schwere Verletzungen auf. Ein Bewohner in Veinau hatte um 5.30 Uhr die Polizei verständigt, da er durch einen Schrei geweckt worden war. Es waren Polizeistreifen im Einsatz. Sie konnten jedoch die Herkunft des Schreies nicht feststellen.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat eine Ermittlungsgruppe „Hecke“ eingerichtet. Ein Abschiedsbrief des Mannes liegt vor. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte das Motiv der Tat in familiären Auseinandersetzungen und der bevorstehenden Scheidung der Eheleute liegen.