Familien schöpfen viel Kraft: „Hut ab vor Constanze und Lisa“

„Mit ganz viel Kraft und Motivation für die Zukunft im Gepäck“ sind die fünf Familien wieder nach Hause zurückgekehrt, denen Constanze Bäuerle und Lisa Fluhr „Tage der Erholung“ geschenkt haben. Wie berichtet, ermöglichten die Schülerinnen den Familien mit einem krebskranken Mitglied einen Aufenthalt auf dem „Sonnenhof“ in Neuravensburg.

Die Familien haben die Zeit in Wangen genossen. In einem Brief an die SZ schreibt Christian Vogt im Namen der Beteiligten: „Hut ab vor Constanze und Lisa für das einzigartige, zeitaufwendige Engagement und die menschliche Reife, ein solches Projekt ins Leben zu rufen. Wir waren von der Anteilnahme und Betreuung emotional so berührt, dass es uns schwer fällt, dafür Worte zu finden.“

Constanze Bäuerle (19) aus Deuchelried und Lisa Fluhr (17) aus Bad Waldsee besuchen das sozialwissenschaftliche Gymnasium in Ravensburg und haben des Projekt im Rahmen eines Seminarkurses gestemmt. Die zwei jungen Frauen suchten Sponsoren, verkauften Kuchen, Gebasteltes und Bücher und brachten so über 9000 Euro für den zehntägigen Aufenthalt der Familien zusammen. „Uns ist es wichtig, den betroffenen Familien zu zeigen, dass es außerhalb des Krankenhauses noch ein Leben gibt“, so Bäuerle.

„Wir sind immer noch überwältigt von der großen Resonanz auf unser Projekt“, freuen sich die Gymnasiastinnen, nachdem das Projekt jetzt zu Ende gegangen ist. Die Familien, mit denen die beiden „viele Erlebnisse und schöne Momente“ teilen durften, verabschiedeten sie „schweren Herzens“. Sie haben mit ihnen unter anderem einen „wunderschönen Tag“ in Friedrichshafen mit einem Besuch des Zepplinmuseums und einer Katamaranfahrt verbracht. Außerdem ging es auf die Insel Mainau, zum Eisessen und Tretbootfahren. „Die Tage vergingen wie im Fluge.“ (syr)