Der Landkreis Ravensburg nimmt seit 2019 am Programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesfamilienministeriums teil. Das Programm bietet niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten und richtet sich vor allem an Familien, die bisher nur unzureichend von der Kindertagesbetreuung erreicht werden, teilt das Landratsamt mit. Standorte und Partner sind die Städte Wangen, Isny und Bad Waldsee sowie das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Ravensburg. Gemeinsam seien eine Koordinierungs- und Netzwerkstelle sowie vier Fachkraftstellen geschaffen worden, die vor Ort für die Familien da seien.

„Herausforderung in Zeiten der Pandemie“

„In Zeiten der Corona-Pandemie stellt die Durchführung des Programms insbesondere für die Fachkräfte vor Ort eine große Herausforderung dar“, ssagt Melanie Dittus, Koordinierungs- und Netzwerkmitarbeiterin für den „Kita-Einstieg“ beim Jugendamt Ravensburg. Da Kindertageseinrichtungen und Familientreffs wie auch weitere Orte für Familien durch die Corona-Maßnahmen eine Zeit lang nur eingeschränkt geöffnet seien konnten, hätten andere Wege gefunden werden müssen, um die Familien im Landkreis zu unterstützen. So sei beispielsweise ein Newsletter „Kita-Einstieg“ ins Leben gerufen worden, der kostenlos und unverbindlich abonniert werden konnte und Familien täglich mit kindgerechten Anregungen und Informationen zu Corona, Alltagshilfen oder praktischen Tipps zur Gestaltung des Tagesablaufs informiert hat.

Insgesamt hat sich laut Mitteilung an allen Standorten der telefonische Austausch erhöht, um die Kommunikation mit den Kindern, Familien und Netzwerkpartnern zu erhalten und Anregungen für die Zeit in der Familie zu geben. Alle Fachkräfte seien derzeit auch für die Kitas an den Standorten vor Ort da und unterstützen Kinder mit besonderem Bedarf oder beim Anschluss an die Notbetreuung. „Das Bundesprojekt begleitet uns vorerst noch bis Ende dieses Jahres. Der Landkreis Ravensburg wird sich aber auch weiterhin für Familien und ihre Kinder sowie deren erfolgreichen Einstieg ins deutsche Bildungssystem einsetzen. Auch das Bundesministerium plant eine Fortführung des Projektes bis ins Jahr 2022“, erklärt die Sozialdezernentin Diana E. Raedler.

Das Programm

Gute Kindertagesbetreuung ermöglicht gleiche Chancen für alle Kinder. Bisher profitierten laut Landratsamt jedoch nicht alle Familien gleichermaßen von Kindertagesbetreuung als Form der frühen Bildung. Im April 2017 sei deshalb das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesfamilienministeriums gestartet, das diese Zielgruppe in den Blick nimmt. Von 2017 bis 2020 erhalten die geförderten Standorte dafür jeweils bis zu 150 000 Euro pro Jahr.