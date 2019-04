Familie Stuben ließ sich in Saulgau nieder

Der Altshauser Teilort Stuben verdankt ihnen seinen Namen einem Adelsgeschlecht, doch im Ort selbst gibt es kaum Spuren mehr von ihnen. Über die Herren von Stuben hat der Heimatforscher Heinrich Stopper aus Meßstetten-Heinstetten gesprochen. Eingeladen hatte ihn der Verein Dorfgemeinschaft Stuben. Stopper hat früher in Altshausen gelebt.

Heinrich Stopper war Junglehrer und bereitete eine Wanderung für seine Schüler vor. Er befand sich bei der Kirche in Hausen am Tann/Zollernalbkreis – und sah, für ihn völlig überraschend, ein Stubener Wappen. „Als Altshauser war ich richtig elektrisiert“, erinnerte sich Stopper an diese Szene vor mehreren Jahrzehnten.

Sein erster Gedanke sei gewesen, wie denn die Stubener an diesen Ort gelangt sein könnten. Auch andernorts stieß er auf Spuren der einstigen Ritter von Stuben. Ironischerweise allerdings gibt es in Stuben selbst kaum noch Zeugnisse. Von der einstigen Burg Stuben ist beispielsweise nichts mehr zu sehen.

Erstmals urkundlich erwähnt

Erstmals urkundlich erwähnt wurde ein Angehöriger der Familie Stuben im Jahr 1259. Stopper beschränkte sich in seinem Vortrag weitgehend auf die frühe Zeit der Stubener von 1259 bis 1329 – eine Zeitspanne, die bisher wenig in der Forschung beachtet wurde. Ab 1328 existiere hingegen ein lückenloser, zwölf Generationen umfassender Stammbaum, bis zum Aussterben der Stubener im Jahr 1744. Stopper erwähnte hier besonders die jahrzehntelange Forschung von Lydia Danner, die den Stammbaum verfasst habe.

Bis heute unbeantwortet sei die Frage, wann und unter welchen Umständen die Familie ihren namensstiftenden Stammsitz Stuben verlassen hat. „Sicher ist, schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts muss sich der gesamte Ort Stuben in Händen der Familie von Königsegg-Fronhofen befunden haben.“ Ob die beiden Familien miteinander verbunden waren, ist nicht geklärt. Stopper ist da aber skeptisch: „Für eine Heiratsverbindung der Familie von Stuben mit der Familie von Königsegg ergaben sich keinerlei Hinweise“, sagte Stopper mit Blick auf seine Untersuchungen.

Wappen mit drei Stubenfenster

Vieles spreche dafür, dass der Raum Hatzenturm, Stuben und Blönried im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts eine geschlossene Besitzlandschaft der Linie von Königsegg-Fronhofen gewesen sein könnte. „Ein Zweig der Familie Stuben ließ sich früh als Bürger von Saulgau nieder, der andere Zweig führte in seinem Wappen drei Stubenfenster“, sagte Stopper weiter. Nur noch vereinzelt begegne man der Familie von Stuben an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert in den Urkunden.

Wenn, dann als Verkäufer von kleineren Gütern, bezeichnenderweise oft in Gemengelage mit den Königseggern zu Fronhofen, erläuterte Stopper. „Mangels an Beweisen lässt sich nicht sagen, wann, wie und warum die Familie von Stuben ihren Ort Stuben verließ“, resümierte Stopper zusammenfassend. Insgesamt taucht der Name Stuben im Zeitraum 1259 bis 1340 laut dem Heimatforscher in 23 Urkunden auf, 49 Personen der Familie sind erwähnt, „am häufigsten ein Ulrich und ein Conrad“, so Heinrich Stopper. Ein gewisser Conrad von Stuben müsse ein respektierter, geachteter Mann in Oberschwaben gewesen sein, bemerkte Heinrich Stopper.

„Ich finde das phänomenal“, lobte Eberhard Sigloch von der Dorfgemeinschaft Stuben die Forschungen von Stopper. Er kündigte an, dass über eine wichtige Gestalt der Familie Stuben – die Äbtissin Verena von Stuben – noch ein gesonderter Vortrag veranstaltet werden soll. „Wir rollen das alles auf“, sagte Sigloch mit Humor. Die Äbtissin widersetzte sich im 15. Jahrhundert den Anordnungen eines Kardinals, es kam zu Kämpfen.