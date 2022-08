Familiäres Wellnesshotel mit Herz - der Truyenhof in Ried im Oberinntal

Der Truyenhof -ein familiäres Wellnesshotel mit Herz, Freiraum für Aktive und für Relaxer ist und für Herzlichkeit und Wärme steht.

Es duftet herrlich nach Alpenkräutern. Nach Bergminze, Arnika, Salbei, Spitzwegerich. Mit warmem Sesamöl getränkte Kräuterstempel wandern langsam über den Körper. Alles lässt los, löst sich und der Geist entschwindet Richtung Garten. Auf 7500 Quadratmetern erstreckt sich die Grünfläche des Truyenhofs, größer als ein offizielles Fußballfeld. Hier findet jeder seinen ungestörten Platz mit spektakulärem Blick auf die Tiroler Alpen. Der Nachwuchs auf dem Abenteuerspielplatz, beim Minigolfen oder auf der Fußballwiese. Tennisspieler auf den beiden zum Hotel gehörenden Sandplätzen und Ruhesuchende auf den weit verstreuten Liegestühlen.

Erholung auf 7500 qm Grünfläche

Als Gast kommen, als Freund gehen

Dieser Freiraum für alle - von der Familie mit Kindern und Großeltern bis hin zu erholungssuchenden Pärchen - steht hinter dem Konzept „familiäres Wellnesshotel mit Herzlichkeit und Wärme“ von Cordula und Helga Jele-Reinke. Vor zehn Jahren übernahmen sie das Hotel von den Eltern, die 1972 mit einer kleinen Pension begonnen hatten. „Ich stand schon mit fünf Jahren in der Küche und habe Besteck poliert, weil ich immer mithelfen wollte“, erinnert sich Cordula. Und das ist auch heute noch so: Mal arbeiten die Chefs an der Rezeption mit, mal im Service. „Wir versuchen überall Kontakt zu halten, mit unseren Gästen und mit unserem treuen Personal“, sagt Helge. Für die unterschiedlichen Gästegruppen gibt es eigene Angebote im Wellnessbereich: Textilsauna mit extra Ruheraum für Familien, Spa-Behandlungen auch für Teenies und Kids sowie mehrere Saunen, Aromadampfbad, Infrarot-Liegestühle und Ruhebereiche nur für Erwachsene. Ganz neu ist seit Mitte 2021 das frisch renovierte Restaurant. Ein Mix aus modern und traditionell, gemütlich und warm, typisch Truyenhof.

Entspannende Auszeit im vielseitigen Wellnessbereich (Foto: danielzangerl)

Text: Michaela Strassmair