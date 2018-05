Falschgeldkurier muss in U-Haft

Lindau (lz) - Bei der Kontrolle eines aus Italien kommenden Fernreisebusses in Lindau haben Beamte der Bundespolizei in einem Gepäckfach eine Jacke gefunden, in der sich 39 mutmaßlich falsche 50-Euro-Banknoten befanden. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Jacke gehört laut Polizei einem 37-jährigen Mann, der unterwegs nach Bremen war. Recht schnell stand laut Polizeibericht fest, dass es sich bei den Geldscheinen tatsächlich um „Blüten“ handelte, weswegen die Ermittler der Kripo Lindau die weiteren strafrechtlichen Schritte übernahmen.

Der Mann sitzt nun auf Anordnung des Amtsgerichts Kempten in Untersuchungshaft. Die Kripo versuche nun, durch spurentechnische Untersuchungen das Falschgeld dem Tatverdächtigen zuzuordnen. Außerdem ermittelt die Polizei gegen eventuelle Hintermänner.