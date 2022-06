Falsche Polizisten und Schockanrufe

Falsche Polizeibeamte und Schockanrufer haben am Donnerstagnachmittag in Lindau, Bodolz und Nonnenhorn wieder versucht, viele Bürger um ihr Geld zu bringen. Angefangen haben die Anrufe laut Mitteilungen der Betroffenen älteren Zeugen im Alter von 80 bis 97 Jahren am Nachmittag gegen 17.30 Uhr in Bodolz. Dort wurde eine 80-jährige Rentnerin von einem falschen Polizeibeamten angerufen, der ihr mitteilte, dass ihre angebliche Enkelin einen Unfall gehabt und dabei eine Person totgefahren habe. Nun müsse die Enkelin eine Kaution bezahlen, damit sie nicht ins Gefängnis muss.

Weiter ging es gegen 20 Uhr bei einer 97-jährigen Dame aus Lindau. Hier wurde nun die laut Polizeibericht altbekannte Story von der Einbrecherbande aus der Nachbarschaft erzählt. Es sollen alle Wertsachen und Bargeld der Polizei übergeben werden, damit diese geschützt werden können.

Zum Schluss erfolgte dann noch ein Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten „Herrn Schlichtling“ von der Lindauer Polizei.

Alle Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und legten wieder auf. Es kam zu keinem finanziellen Schaden.