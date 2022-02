Falsche Polizisten sind wieder aktiv

Betrüger haben in dieser Woche zahlreiche vorwiegend ältere Bürger aus dem östlichen Bodenseekreis am Telefon belästigt, wie die Polizei mitteilt. Die Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus und schilderten, dass es den Ermittlern gelungen sei, eine Einbrecherbande festzunehmen. Bei den geschnappten Tatverdächtigen sei nun eine Liste zum Vorschein gekommen, auf der mehrere Namen potenzieller Einbruchsziele stünden.

In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden. Sie gaukeln ihren Opfern vor, die Wertsachen können bei der Polizei sicher verwahrt werden.

Es kommt laut Polizei immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben. Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch aber keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, Angehörige zu sensibilisieren. Die Polizei würde niemals am Telefon nach Vermögenswerten fragen oder dieses in Verwahrung nehmen. Wer Verdacht schöpft, einem Betrüger aufgesessen zu sein, sollte einfach auflegen und selbst den Notruf 110 wählen, rät die Polizei.