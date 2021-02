Falsche Polizisten: 82-Jährige trickst Betrüger aus

Falsche Polizeibeamte haben sich am Samstag wieder bei Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. Ein Anruf führte zur vorläufigen Festnahme eines 24-Jährigen, der Geld für die falschen Polizeibeamten in Empfang nehmen sollte, teilt die Polizei mit.

Eine 82-Jährige wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr von einem bislang unbekannten falschen Polizeibeamten angerufen. Er erzählte ihr die bekannte Geschichte von bewaffneten Einbrechern, die es auch auf ihre Wertgegenstände abgesehen haben könnten. Weil der angebliche Polizist so viele Fragen nach ihren Vermögensverhältnissen gestellt hatte, wurde sie misstrauisch und stellte sich dem Anrufer gegenüber als sehr vermögend dar. Im weiteren Gesprächsverlauf bekam die Frau die Anweisung, einen Großteil ihres Bargeldes in einen Stoffbeutel zu packen und ihn im Außenbereich ihres Anwesens abzulegen.

In der Zwischenzeit war die Polizei in Lindau aber von der Tochter der 82-jährigen, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, über den Sachverhalt informiert worden, heißt es im Polizeibericht. Den eingesetzten Polizeibeamten fiel gegen 20.30 Uhr ein junger Mann auf, der sich dem Haus der Geschädigten näherte. Die Beamten konnten beobachten, wie der Mann den zuvor abgelegten Beutel an sich nahm und sich wieder von dem Haus entfernte. Der Verdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Lindau gebracht.

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt nun, ob der 24-Jährige mit weiteren Betrugstaten in Verbindung steht, die sich in den vergangenen Wochen im Bodenseekreis ereignet haben. Für das Vermögen der 82-Jährigen bestand übrigens keine Gefahr. Sie hatte in den Beutel lediglich einige Prospekte gesteckt, die sie zuvor in ihrem Briefkasten hatte.