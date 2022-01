Lindau (lz) - Eine 84-jährige Rentnerin aus Lindau wurde am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, durch eine falsche Polizeibeamtin angerufen. Die Anruferin gab sich mit dem Namen „Frau Weiß“ von der Lindauer Polizei aus und erzählte die übliche Geschichte mit den Einbrechern in der Nachbarschaft und dass ihr Vermögen in Gefahr wäre.

Als die Rentnerin das Gespräch ihrer anwesenden Tochter übergab, legte die angebliche Polizeibeamtin ganz schnell wieder auf.