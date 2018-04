Falsche Notrufe beschäftigen die Leitstellen

„Ich fahre morgen in den Urlaub. Könnten Sie meine Katze abholen und ins Tierheim bringen?“ Mit diesem Anliegen wählte ein Ulmer die 110 und landete im Lagezentrum des Ulmer Polizeipräsidiums, erzählt Sprecherin Judith Wolf. Kein echter Notruf, aber keine Seltenheit. Jeden Tag gehen im Lagezentrum rund 360 Notrufe aus den Landkreisen Göppingen, Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Ulm ein. Etwa 40 Anrufe pro Tag sind falsche, wie der des Katzenbesitzers. Diese Zahlen treffen auch auf beim Polizeipräsidium in Tuttlingen zu, wie Friedrich Erchinger, Leiter des Führungs- und Lagezentrums erzählt. Aus den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg, Konstanz und dem Bodenseekreis gehen jährlich rund 88.000 Notrufe ein, etwa 25.000 davon sind falsch, berichtet Sprecher Bernd Schmidt. Das sind fast 70 pro Tag.

Die Hintergründe der Anrufe sind dabei ganz verschieden und werden auch nicht gesondert erfassst. Häufig seien es schlichtweg Auskünfte, die sich die Anrufer von der Polizei erhoffen. „Dahinter steht bei vielen das Bild von der Polizei als Freund und Helfer“, sagt Erchinger. Das sei grundsätzlich auch nicht verkehrt, heißt es auch vom Ulmer Polizeipräsidium: „Wir sind dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung.“ Wer nach bestem Wissen den Notruf wähle, habe keine Konsequenzen zu befürchten. Wenn etwa Menschen anrufen, die Ärger mit dem Vermieter haben oder der Preis beim Autokauf nicht stimmt, dann leiten die Disponenten die Anrufer an die entsprechend richtigen Stellen weiter.

Missbrauch kann bis zu einem Jahr Gefängnis bedeuten

Ganz anders sieht es aus, wenn Menschen böswillig falsche Notrufe absetzen oder durch Daueranrufe die Leitungen blockieren. Dabei handelt es sich um Straftaten, die die Polizei auch verfolgt, sagt Erchinger. „Die Telefonnummern werden uns immer angezeigt. Auch wenn die Anrufer ihre Nummer unterdrücken. Das ist ein erster Ermittlungsansatz“, erklärt der Sprecher. Kann ein falscher Notruf nicht schon in der Leitstelle identifiziert werden, zieht er in der Regel einen Einsatz nach sich. Dadurch sind die Polizisten unnötig gebunden. Außerdem gehen die falschen Anrufe auch zu Lasten von echten Notrufen, Anrufer in echter Notlage hören im schlimmsten Fall nur ein Besetzt-Zeichen.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Baden-Württemberg rund 690 Fälle wegen Missbrauchs von Notrufen bearbeitet. 2016 waren es etwa 660, sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Allerdings lassen die Zahlen keinen Rückschluss darauf zu, auf welche Art der Notruf missbraucht wurde. Der Paragraf bezieht sich auch auf Beschädigung oder Diebstahl von Warnzeichen oder Rettungsgeräten. Wer absichtlich einen falschen Notruf absetzt, kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Außerdem werde immer geprüft, ob die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können, sagt der Sprecher. Die Aufklärungsquote liege bei knapp 60 Prozent.

Herzinfarkt war nur Bronchitis

Bei den Leitstellen der Rettungskräfte in Baden-Württemberg zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Aber um alle strafbaren falschen Notrufe zu verfolgen, fehle den Disponenten in den Leitstellen der Rettungsdienste schlichtweg die Zeit, sagt Udo Bangerter, Sprecher des DRK-Landesverbandes. Wie viele falsche Notrufe insgesamt bei den Leitstellen eingehen, dazu gebe es keine Zahlen.

Trotzdem hätten die Mitarbeiter in den Leitstellen gefühlt zunehmend mit Notfällen zu tun, die gar keine sind. Dazu hat Bangerter ohne lange zu überlegen Beispiele parat. Da ist die Schwangere, die die 112 wählt und den Eindruck vermittelt, kurz vor der Entbindung zu stehen. Die Sanitäter finden dann aber eine abmarschbereite Dame neben gepackter Tasche, die noch nicht einmal Wehen hat und nur auf Nummer Sicher gehen wollte. Oder die ältere Frau, die über Atemnot und Schmerzen in der Brust klagt - Signale für einen ernsten Notfall. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellt sich der vermeintliche Herzinfarkt dann als Bronchitis heraus - die Anruferin konnte ihren Hausarzt nicht erreichen.

Ärztemangel führt zu Steigerung

Oftmals stünde aber keine böse Absicht hinter den falschen Notrufen, sagt DRK-Sprecher Bangerter. Zu entscheiden, was ein echter und was ein falscher Notruf ist, sei daher auch für die erfahrenen Sanitäter am Telefon gar nicht so einfach. Denn während die Anrufer objektiv keinen Rettungswagen brauchen, sehe das in ihrer subjektiven Wahrnehmung oft ganz anders aus, sagt Bangerter.

Eine weitere Motivation sei der zunehmende Ärztemangel, gerade auf dem Land. „Früher hat der Arzt einen Hausbesuch gemacht, heute gibt es den gar nicht mehr“, erklärt der Sprecher. Die Notfallpraxen seien oft weit weg, weswegen manche den Rettungsdienst als einfachsten und schnellsten Weg zu ärztlicher Behandlung sehen. Auch wenn sie sich in keiner lebensbedrohlichen oder hilflosen Situation befinden.