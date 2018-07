Falsche Frau von Schuldeneintreibern entführt

Stuttgart (dpa) - Es klingt nach einem schlechten Film: In Stuttgart haben drei Männer die falsche Frau entführt, um von ihr die Schulden eines völlig fremden Mannes einzutreiben. Die Männer waren für ein Inkassobüro in Baden-Württemberg im Einsatz. Nach Angaben der Polizei brachten sie die 62-Jährige vor rund drei Wochen in ihre Gewalt und hielten sie über Nacht in einem Schuppen fest. Erst am nächsten Tag fanden die Kidnapper heraus, dass sie die Falsche gegriffen hatten. Die Verdächtigen wurden inzwischen gefasst.