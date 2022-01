Falsche Banker betrügen Seniorin aus Lindau

Eine 83-jährige Frau aus Lindau hat seit letztem Dezember immer wieder Anrufe eines angeblichen Bankmitarbeiters ihrer Hausbank erhalten. Der Anrufer hatte sie im Laufe der Zeit überredet, einem in eine finanzielle Notlage geratenen Mann vorübergehend Geld zu leihen. In mehreren Überweisungen bezahlte die Frau laut Polizeibericht nach und nach einen mittleren fünfstelligen Betrag auf ein deutsches Konto. Als sie einen weiteren vierstelligen Betrag wegen angeblicher Gewinnspielausstände auf ein englisches Konto transferieren wollte, wurde ein echter Bankmitarbeiter misstrauisch und informierte die Kriminalpolizei. Die Kripo Lindau hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.