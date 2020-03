Falschaussage führt zur Klinikschließung

Die Nachsorgeklinik in Tannheim muss vorerst geschlossen werden. Ein Vater eines Kindes hatte versichert und unterschrieben, dass er in keinem Risikogebiet gewesen sei. Laut der Klinikleitung hat der Mann gelogen. Die Versicherung weigert sich, bei dem entstandenen Schaden einzuspringen.

Die beiden Geschäftsführer Thomas Müller und Roland Wehrle ringen im Gespräch hörbar mit der Beherrschung. Dass das Coronavirus die Nachsorgeklinik mit ihrem hochsensiblen Bereich der Nachsorge für Familien mit krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Kindern erreichen würde, damit war zu rechnen.

Gerade deshalb versuchte man, das Risiko soweit wie möglich zu minimieren. Unter anderem mussten die Angehörigen der kleinen Patienten zuletzt einen Fragebogen beantworten und angeben, ob sie in einem Risikogebiet unterwegs waren. Der betroffene Vater habe das verneint, dafür auch eine Unterschrift geleistet.

Doch, das erklärt Thomas Müller, der Mann sei beruflich im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfallen unterwegs gewesen – und wurde nun nach zehn Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Folge: die Klinik muss geräumt alle Patienten, deren begleitende Angehörige und das Personal unter Quarantäne gestellt werden. „Für die Familien ist das ein bitterer Schlag“, meint Müller. Die Wartezeiten lägen teilweise bei einem Jahr, vielfach gehe dem ein einjähriges Ringen bis zur einer Kostenzusage voraus.

Weitere Infizierungen seien bislang glücklicherweise nicht bekannt, sagt Wehrle. So froh er ist, dass die Familien trotz der Tränen, die geflossen seien, mit Verständnis und Lob für das umsichtige Handeln der Klinikleitung reagiert hätten, so tief sitzt Wehrles Enttäuschung über das verantwortungslose Handeln des Vaters. „Die Patienten, die jetzt die Reha am dringendsten brauchen, sind natürlich auch die Hochrisikopatienten. In der Tannheimer Klinik hätten sie sich, gerade jetzt, geborgen gefühlt und teilweise sogar händeringend um eine Aufnahme gebeten, weil sie sich dort sicherer fühlen würden als draußen.

Das Haus sei eigentlich ausgebucht, über Monate hinweg. Nun hofft man, nach der Quarantäne und einer zusätzlichen Woche am Montag, 6. April, wieder mit einer verkürzten Reha starten und dann in den regulären Turnus wechseln zu können. Normalität ist für die Nachsorgeklinik, stellen Müller und Wehrle klar, das A und O. Auch um den Klinikbetrieb langfristig sichern zu können.

Das eigentliche Desaster für die Nachsorgeklinik reicht nun weit über diesen Fall hinaus – ohne Hilfe könnte das Haus am finanziellen Abgrund stehen, denn: „Die Versicherung weigert sich zu zahlen“, erklären die Geschäftsführer. Die Nachsorgeklinik verfüge über eine Betriebsausfallversicherung, für einen 90-tägigen Ausfall sei man eigentlich versichert.

„Aber das Virus steht da nicht drin, deshalb weigert sich die Versicherung zu zahlen“, ärgert sich Müller. „Das ist ein Hammer“, findet auch Wehrle, „denn genau aus so einem Grund macht man das ja!“ Müller und Wehrle rotieren nun. „Wir werden uns vorbehalten, einen Schadensersatzanspruch gegen den Vater geltend zu machen“, heißt es seitens der Klinikleitung. Der Mann müsse mit einer Klage rechnen, auch wenn ein solcher Schritt der letzte sei, den man gehen wolle. „Letztlich ist es auch eine Patientenfamilie“, sagt Wehrle.

Wie dringend das Geld gebraucht wird, zeigt die Bilanz – bei hundertprozentiger Vollbelegung werden zur Finanzierung 600 000 Euro Spendenmittel benötigt. Die drei Wochen der Schließung könne man überstehen, aber zwei, drei Rehas ließe sich das nicht durchhalten. „Dann wären wir schlicht und einfach insolvent“. Alle Hoffnung gilt nun der Politik in Deutschland. Den CDU-Landtagsabgeordneten der Region, Thorsten Frei, haben beide schon eingeschaltet.

Bund und Politik seien nun gefordert, denn, so Müller und Wehrle übereinstimmend, sie wissen noch gar nicht, ob sie unter irgendeinen der Rettungsschirme fallen, die da in Berlin und andernorts gerade so eilig aufgespannt werden.