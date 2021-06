Fakten abwarten und dann entscheiden

Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold freute sich über die zahlreichen Besucher in der Gemeinderatssitzung und brachte mehrfach zum Ausdruck, dass er es sehr schätze, dass die Bürger ihre Anliegen und Sorgen früh und offen kommunizierten. Aktuell wird sich Seibold allerdings sowohl als Kreistagsmitglied als auch als Bürgermeister nicht klar für eine der Varianten positionieren, da das Projekt noch ganz am Anfang stehe und zu wenige Fakten bekannt seien, die eine sinnvolle Meinungsbildung zulassen würden. Zudem verwies Seibold mehrfach darauf hin, dass der Landkreis und nicht die Stadt Blaubeuren Herr des Verfahrens um die Erneuerung der Kreisstraße sei. „Wichtig ist, dass erst einmal das ganze Portfolio mit acht Varianten erhalten bleibt. Was durchaus wichtig ist, ist dass wir alle versuchen, die jeweils anderen Sichtweisen zu verstehen“, so Seibold am Dienstag. Schön wäre es, wenn Bürger, Verwaltung, Gemeinderat und Landratsamt zusammen versuchen eine gemeinsame Linie für Blaubeuren und Sonderbuch zu finden. Es sei sehr deutlich geworden wofür der Ortschaftsrat Sonderbuch eingetreten ist und die anwesenden Bürger. „Bügerbeteiligung ist uns immens wichtig und unterscheidet sich von Bürgerinformation. Ich werde mich für eine ausführliche Bürgerbeteiligung einsetzen, sodass sich jeder eine fundierte Meinung aufgrund von Sachargumenten aufbauen kann.“ Seibold geht aber auch realistisch davon aus, dass die endgültige Lösung, wenn sie irgendwann auf dem Tisch liegen sollte, auch nicht jedem gefallen wird: „Es wird auch nach einer abschließenden Entscheidung noch Unbehaglichkeiten und Ablehnung geben. Denn auch diese Entscheidung wird nach jetzigem Stand der Dinge nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, die wir uns alle erhoffen.“ Er bewerte aber die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt als fair und konstruktiv. Auch jetzt, da es um Zwischenlösungen gehe. Inhaltlich seien die Umleitungen aktuell natürlich sehr unangenehm. Allerdings sei die Stadt bereits im guten Dialog mit der Behörde und versuche Verbesserungsvorschläge einzubringen, die von dieser teilweise umgesetzt würden.