Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen stellte eine 19-Jährige fest, dass ein Unbekannter die Scheibe ihres Mini, der im Spitzackerring abgestellt war, eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet hatte.

Der Täter erbeutete dabei lediglich einen geringen Bargeldbetrag; der am Auto entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Auf den Zeitraum zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 8.20 Uhr kann die Tatzeit eingegrenzt werden, in der ein Unbekannter die Scheibe eines VW einschlug, der in der Straße Am Rotsoldbach abgestellt war. Auch aus diesem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel entwendet.