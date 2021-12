Fahrzeugbrand an Heiligabend: Öl tritt in Bach

Heiligabend hat für eine Autofahrerin mit einem Schrecken und für die Feuerwehr Kißlegg mit einem Einsatz begonnen: Gegen 10 Uhr geriet laut Polizeibericht in der Wangener Straße in Kißlegg ein VW-Bus in Brand.

Die 42-jährige Fahrzeugführerin bemerkte zunächst eine starke Rauchentwicklung und konnte das Fahrzeug noch in der Bushaltestelle lenken und es unbeschadet verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr, welche mit 22 Mann aus Kißlegg vor Ort war, löschte den Brand.

Ölsperre muss eingerichtet werden

Mit dem Löschwasser geriet jedoch laut Polizei eine geringe Menge an Kraftstoff in den Zaisenhofer Bach, weshalb ein Ölsperre eingerichtet werden musste. Durch den Brand wurden außerdem ein Schild der Bushaltestelle und die Fahrbahn selbst beschädigt. Die Fahrbahn musste laut Bericht in beiden Richtungen bis etwa gegen 13.16 Uhr voll gesperrt werden. Als Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt verantwortlich sein.