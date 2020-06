Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag gegen 13.25 Uhr auf der Waldstetter Hauptstraße in Richtung Weilerstoffel einen Unfall verursacht. Der Verursacher fuhr davon.

An einer Fahrbahnverengung missachtete er die für ihn geltende Wartepflicht und drängte sich in die verengte Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein 81-Jähriger seinen Pkw Renault nach rechts auf den Bordstein steuern, wobei am Fahrzeug die Achse brach. Der Verursacher fuhr davon.