Fahrzeug gerät zwischen Arnach und Rimmeldingen in den Gegenverkehr

Unverletzt blieben die die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 12 Uhr auf der L 317 ereignet hat.

Eine 56 Jahre alte Daimler-Lenkerin geriet laut Polizeibericht zwischen Arnach und Rimmeldingen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden Kia eines 27-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Da sich auch der 27-Jährige offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hatte, muss er, so die Beamten, ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.