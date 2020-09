Ein technischer Defekt hat am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr den Brand eines Pkw BMW ausgelöst, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Waldstetten abgestellt war.

Durch das Feuer, bei dem der Pkw komplett ausbrannte, wurden vier weitere in unmittelbarer Nähe stehende Fahrzeuge beschädigt und zwei Werkstatt-Rolltore beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich ersten Einschätzungen der Polizei nach auf rund 30 000 Euro. Der 30 Jahre alte Besitzer des BMW war mit seinem Fahrzeug auf das Areal gefahren und hatte dort plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sehen. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Pkw.