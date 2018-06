Ein Sachschaden von 4000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung B 313/B311 in Höhe Heudorf. Es gab keine Verletzten, teilt die Polizei mit. Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin wollte auf der B 313 von Krumbach kommend an der Einmündung zur B 311 nach links in diese abbiegen und bremste dazu ab. Ein nachfolgender 50-jähriger VW-Golf-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Toyota auf.