Fahrzeug auf Einkaufsmarkt-Parkplatz angefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizei am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Ravensburger Bleicherstraße einen Daimler am rechten Heck angefahren und Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Zeugen der Kollision, die sich zwischen 12.30 und 13.30 Uhr zugetragen haben dürfte, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 bei der Polizei zu melden.