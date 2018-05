Bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Einmündung der Albblickstraße in die L1029 ereignet hat, ist am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr ein Sachschaden von rund 11.800 Euro entstanden. Beim Einfahren in die Landesstraße übersah ein 29-Jähriger den von rechts kommenden Pkw eines 61-Jährigen und streifte ihn mit ihrem Auto. Beide Fahrer blieben unverletzt.