Fahrverbot für 134 Autofahrer innerhalb einer Woche wegen zu schnellem Fahren

Friedrichshafen (sz) - Fünfzehn – so viele Menschen sind im vergangenen Jahr wegen zu hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Gebiet des Polizeipräsidiums ums Leben gekommen. Geschwindigkeit sei damit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen von Verkehrsunfällen, so die Polizei. Insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren werden und Fahrfehler schwerwiegende Folgen haben können, hat die Polizei deshalb im Rahmen der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 21. bis 27. März zu schnelle Autofahrer ins Visier genommen. Die BilanZ: In diesen sieben Tagen ahndeten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums über 5700 Geschwindigkeitsverstöße, von denen rund 4500 außerhalb geschlossener Ortschaften festgestellt wurden. Von allen gemessenen Autofahrern waren 134 sogar so schnell unterwegs, dass auf sie nun ein Fahrverbot zukommt.

Höhepunkt der Geschwindigkeitskontrollwoche war der letzte Donnerstag, an dem die Polizei in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis an rund 27 unterschiedlichen Kontrollstellen gemessen hat. Insgesamt wurden an diesem Tag von der Polizei 1064 Fahrer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Auf 39 von ihnen kommt ein Fahrverbot zu.