Fahrten im Bus können für Entspannung sorgen

Ab Montag gehen alle Bad Saulgauer Erstklässler in die erweiterte Berta-Hummel-Schule, ins Unterrichtszentrum U 10. Das bedeutet zusätzlichen Verkehr, wenn Eltern die Schüler an die Schule fahren. Damit es nicht zu einem Verkehrschaos kommt, appelliert der Arbeitskreis Verkehr an Eltern, ihre Kinder möglichst zu Fuß zur Schule zu bringen. Außerdem gibt es Busverbindungen von der Brechenmacherschule zur Berta-Hummel-Schule.

Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, Busse, die Schüler aus dem Umland zur Schule bringen. Die Situation am Wendekreis der Berta-Hummel-Schule war schon in den vergangenen Jahren kritisch. Zum neuen Schuljahr kommen zusätzliche Schüler an das neue Unterrichtszentrum. Erstklässler, die früher in der Brechenmacherschule eingeschult wurden, sind jetzt ebenfalls dem Schulzetrum an der Geschwister-Scholl-Straße zugeordnet. Dennoch soll sich die Verkehrsituation nicht zuspitzen. Das zumindest hoffen die Verantwortlichen.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder soweit möglich, zu Fuß zur Schule zu bringen. „Es gibt außerdem bestehende Busverbindungen vom Zentralen Busbahnhof an der Brechenmacherschule zur Berta-Hummel-Schule“, sagt Schulleiterin Elisabeth Gruber. Mit ihnen können Erstklässler pünktlich zum Unterricht an die Berta-Hummel-Schule fahren und kommen wieder an die Brechenmacherschule zurück. Dort können die Eltern mit Auto auf dem Festplatz parken oder die Kinder zu Fuß vom Bus abholen. Die Monatskarte für die Strecke kostet 17,70 Euro. Trotzdem sei es eine Alternative. „17,70 Euro an Benzin sind schnell verfahren", sagt die Schulleiterin. Der Bus zum Schulbeginn der Erstklässler starte am Busbahnhof wenige Minuten nach 8 Uhr morgens. „Er wird auch gekennzeichnet sein“, verspricht Elisabeth Gruber.

Ein weitere Möglichkeit für einen sicheren Schulweg ohne Auto schlägt der Arbeitskreis Verkehr vor. Er empfiehlt eine gemeinsam von Eltern organisierte Laufgemeinschaft mit den Kindern, den sogenannten Laufbus. „Das wäre unter anderem vom Kessel aus sinnvoll“, sagt Lohmiller. Eltern könnten sich beim gemeinsamen Marsch zur Schule mit den Kindern auch abwechseln. Lohmiller ist Sprecher des Arbeitskreises Verkehr und Kreissprecher des VCD. Der Verband hat die Idee des Laufbusses kreiert. Der Schulbeginn sei auch der erste Schritt hin zur selbstständigen Mobilität, mahnt Lohmiller. Damit Schüler auch selbstständig zu Fuß zu Schule kommen, organisiert der AK Verkehr seit einigen Jahren in den ersten Tagen des Schuljahrs erwachsene Schülerlotsen für die Erstklässler. Sie stehen zum einen an der Fußgängerampel in der Sießener Straße. Außerdem soll eine Gruppe dieses Jahr am Kreisel beim „Saulgauer Loch“ (Ecke Karlstraße / Bachstraße / Paradiesstraße) die Schüler über die Zebrastreifen führen. Im Übrigen rät der AK Verkehr allen Eltern, vor dem Schulanfang gemeinsam mit den Kindern einen sicheren Weg festzulegen. Dieser müsse nicht der Kürzeste sein, sollte stattdessen gefährliche Kreuzungen meiden. Hierbei sollte grundsätzlich vom Kreisel am „Saulgauer Loch“ aus die Bachstraße genutzt werden, nicht die stark befahrene Paradiesstraße. Dann geht es weiter unter der Bahnunterführung zum Chalaisplatz und hier über die Fußgängerunterführung zur Hummelschule. Dies hat der Arbeitskreis Verkehr mit der Polizeiprävention Sigmaringen abgesprochen. Um das Verhalten in möglichen Gefahrensituationen zu trainieren, empfiehlt es sich, den Schulweg mehrmals gemeinsam abzulaufen. Elisabeth Gruber und Wolfgang Lohmiller hoffen, dass sich so ein Verkehrschaos vor der Berta-Hummel-Schule vermeiden lässt.

Planungen für eine grundlegende Verbesserung der Situation und einen größeren Busbahnhof existieren. Doch bislang, so Gruber, warte die Stadt für diese Maßnahme auf die Zusage von Zuschüssen: „Aber vorläufig haben wir gute Lösungen gefunden“. Informationen zu einem sicheren Schulweg gibt Wolfang Lohmiller unter Telefon 07581/29 03.