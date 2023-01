Fahrsicherheitstraining für Pkw und Motorrad

Das Verkehrsamt bietet in diesem Jahr wieder Fahrsicherheitstrainings an. Die Angebote richten sich an Pkw-Fahrer allgemein, an Seniorinnen und Senioren und speziell an Motorradfahrer.

Pkw-Training:

Samstag, 28. Januar, 9 Uhr

Freitag, 3. Februar, 9 Uhr

Samstag, 11. Februar, 9 Uhr

Samstag, 18. Februar, 9 Uhr

Freitag, 3. März, 9 Uhr

Samstag, 11. März, 9 Uhr

Samstag, 15. April, 9 Uhr

Samstag, 9. September, 9 Uhr

Samstag, 4. November, 9 Uhr

Samstag, 25. November, 9 Uhr

Samstag, 2. Dezember, 9 Uhr

Motorrad-Training:

Samstag, 29. April, 9 Uhr

Samstag, 27. April, 9 Uhr

Samstag, 8. Juli, 9 Uhr

Samstag, 5. August, 9 Uhr

Samstag, 19. August, 9 Uhr

Samstag, 16. September, 9 Uhr

Senioren-Training:

Freitag, 5. Mai, 9 Uhr

Freitag, 5. Mai, 13.30 Uhr

Freitag, 30. Juni, 9 Uhr

Freitag, 30. Juni, 13.30 Uhr

Freitag, 29. September, 9 Uhr

Freitag, 29. September, 13.30 Uhr

Interessierte können sich beim Verkehrsamt im Landratsamt Biberach (Telefon 07351/526333) oder online unter biberach.de anmelden. In den Trainings wechseln sich Theorie- und Praxisübungen miteinander ab. Zudem begleiten erfahrene DVR-Trainer die Teilnehmer durch den Tag.