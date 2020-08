Seit vier Jahren engagiert sich Ewald Baumann für Menschen in Afrika. Mit seiner Aktion „Fahrräder für Afrika“ beförderte er in dieser Woche zum letzen Mal aus der Lichtensteinstraße in Schwenningen einen beladenen Container nach Afrika.

Zum letzten Mal wurden am Dienstag mit Fahrrädern beladene Container von Villingen-Schwenningen aus nach Afrika geschickt. Die Containerbeladung ist die letzte von zehn 40-Fuß-Containerbeladungen, die bisher von Ewald Baumann nach Eritrea, Tansania, Burundi und Ghana verschickt worden sind.

Diese ist die zweite Fahrrad-Containerbeladung mit etwa 350 Fahrrädern nach Hohoe in Ghana in die Volta Region. Die Volta Region war mehr als 30 Jahre Teil der deutschen Kolonie Togoland.

Baumann engagiert sich mit seiner Aktion „Fahrräder für Afrika“ für Menschen, die es nicht immer leicht im Leben haben und die Hilfe gut gebrauchen können. Bisher wurden die Container immer aus der Lichtensteinstraße 6 – wo die Firma Industriebau Haller ansässig ist – verschickt. Baumann konnte sich in dieser Zeit in einer Halle des Unternehmens eine kleine Werkstatt einrichten. Dort wurden über die Jahre auch die gespendeten Fahrräder gelagert. „Jedoch möchte die Firma Haller Industriebau das Gebäude sanieren“, so Baumann. Das bedeute für ihn und seine Helfer, nach einem neuen Ort für die Lagerung der Fahrräder zu suchen. Dieser sei nun auch in Bräunlingen in der Dögginger Straße 1 gefunden. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Aktion auch in der Zukunft weiterhin Menschen unterstützen können und das Gebäude in Bräunlingen eignet sich gut dafür“, sagt Baumann.

Mit dabei war auch Amarin Lawton von der „Fridays for Future“-Organisationsgruppe in Schwenningen. Dieser hat in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen „Fridays for Future“-Mitgliedern mitgeholfen, die Fahrräder zu sortieren. „Für uns von Fridays for Future war es natürlich etwas Besonderes, mithelfen zu können. Die Menschen in Afrika, denen mit dieser Aktion geholfen wird, gehören auch zum Personenkreis, die vom Klimawandel betroffen sind“, erklärte er.

Was hat Baumann bewogen, „Fahrräder für Afrika“ ins Leben zu rufen? „Bei der Förderung der Fahrradkultur in Afrika geht es um nichts weniger als um die Ermöglichung grundlegender Menschenrechte“, sagte er. In afrikanischen Ländern, und besonders in ländlichen Gebieten seien die Transportmöglichkeiten nicht auf dem Niveau entwickelter Länder wie Deutschland. So müssen Schulkinder teilweise sehr lange Strecken in der prallen Sonne zu Fuß schaffen, um überhaupt am Unterricht teilnehmen zu können.