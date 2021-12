Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Liebfrauenstraße in Weingarten am Dienstag gegen 13 Uhr hat eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 33-Jährige fuhr gemäß Polizeibericht mit ihrem Pedelec und einem Fahrradanhänger in Richtung Friedhofstraße. Als sie aufgrund eines ausparkenden Autofahrers bremste, bemerkte ein nachfolgender BMW-Fahrer dies zu spät und fuhr auf. An dem Auto entstand geringer Sachschaden, am Pedelec und dem Anhänger ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Autofahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.