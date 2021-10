Weingarten (sz) - Eine 36-jährige Renault-Fahrerin hat am Montag auf dem Supermarktparkplatz in der Ettishofer Straße in Weingarten einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Hierbei zog sich der 79 Jahre alte Mann leichte Verletzungen zu und wurde vom gerufenen Rettungsdienst anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand außerdem ein Schaden am Auto in Höhe von 500 Euro, am Fahrrad in Höhe von 50 Euro.