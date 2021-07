Fahrrad gestohlen, Fahrrad beschädigt

Lindau (lz) - Ein 21-jähriger Mann hat am Dienstagabend die Polizeiinspektion Lindau darüber informiert, dass vor seiner Wohnadresse – der Nobelstraße in Lindau – ein grünes Mountainbike gestohlen wurde. Bei einem daneben abgestellten Mountainbike der Marke Cube, Farbe weiß, wurde außerdem der Sattel herausgenommen und in eine angrenzende Wiese geworfen, die Bremsleitung durchschnitten und die Vorderradfelge verbogen, wie die Polizei mitteilt. Der Wert des entwendeten Fahrrades wurde mit 200 Euro angegeben, ebenso wie die Sachbeschädigungen an dem zweiten Rad.