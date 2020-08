Fahrrad des Zeitungsausträgers über Brückengeländer geworfen

Schwäbisch Hall (ij) - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen zwischen 3 und 3.20 Uhr das Fahrrad eines Zeitungsausträgers benutzt.

Das Fahrrad stand im Karlsbader Weg. Der Austräger war gerade dabei, die Tageszeitung zuzustellen, als ein dreister Unbekannter das Fahrrad Mannes an sich nahm und damit eine Spritztour unternahm. Die Fahrt führte ihn an der Moschee vorbei in Richtung Teurershof. Auf der Heimbachbrücke warf er das Fahrrad über das Brückengeländer auf den Grünstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt. An dem Fahrrad entstand hierbei ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.