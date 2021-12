Fahrplanwechsel am 12. Dezember - ÖPNV soll verbessert werden

Wie gewohnt gibt der Verkehrsverbund TUTicket zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember den Kreisfahrplan in gedruckter Fassung heraus. In diesem sind alle Bus- und Zuglinien im Landkreis Tuttlingen enthalten. Die Fahrplanbücher sind ab Anfang Dezember in allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen des Landkreises Tuttlingen, in den Bussen oder im TUTicket-Kundencenter erhältlich.

Zum Fahrplanwechsel werden Verbesserungen vorgenommen, teils auch auf Grundlage konstruktiver Anregungen von Fahrgästen. Die wichtigsten Änderungen sind:

Die Linie 110 ändert zwischen Talheim und Trossingen ihren Linienverlauf und führt neu über Schura und Gölten, um das Wohngebiet Gölten besser an den ÖPNV anzubinden, das Verkehrsangebot in Schura weiter zu stärken und für eine direktere Verbindung zu sorgen. Mit Öffnung der Donaubrücke in Geisingen wurde bereits zum 29. November ein neuer Fahrplan auf der Linie 430 eingeführt.

Weitere zusätzliche Fahrtmöglichkeiten werden auf den Linien 7, 135, 250, 315, 320 und 345 geschaffen. In Mühlheim entstehen auf der Linie 240 verbesserte Anschlüsse an die Donaubahn und zur Linie 310. Am Stadtbahnhof Trossingen werden abends kurz nach 21 Uhr auf mehreren Linien Umsteigemöglichkeiten von der Trossinger Eisenbahn eingerichtet.

Es kommt teilweise zu geänderten Abfahrtszeiten, um den Taktverkehr noch besser umzusetzen oder um für die Fahrgäste besser merkbare Fahrtzeiten in 5-Minuten-Schritten zum Taktverkehr zu generieren, vor allem im Schülerverkehr und bei einzelnen Anschlussfahrten, wo sich die Vertaktung nicht in Reinform umsetzen lässt. Die Linie 220 erhält im Norden von Wehingen einen neuen Linien-verlauf und bedient die neue Haltestelle „Stockäcker“. Im Schülerverkehr werden auf den Linien 120/122, 230/232/242, 320, 410 und 430 weitere Optimierungen erzielt.

Weitere Infos unter www.tuticket.de