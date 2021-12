Fahrplan in den Weihnachtsferien – Weihnachtsaktion für eCard-Inhaber

Während der Weihnachtsferien verkehren die Busse im Bodo-Gebiet nach dem sogenannten Ferienfahrplan. Darauf weist der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) in einer Pressenotiz hin. Am 24. und 31. Dezember 2021 wird zudem gefahren wie an Samstagen. Inhaber von Schülermonatskarten und JuniorTickets können während der Ferienzeit netzweit fahren und eCard-Kunden sind vom 24. bis einschließlich 26. Dezember 2021 gratis unterwegs.

Für die Ferien gilt im gesamten Verbundgebiet: Fahrten, die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichnet sind, verkehren dann nicht. In den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg beginnen die Schulferien in diesem Jahr am Donnerstag, 23. Dezember, und enden am Sonntag, 8. Januar. Im bayerischen Landkreis Lindau fangen sie am Freitag, 24. Dezember, an und dauern ebenfalls bis 8. Januar.

Für konkrete Fahrzeiten und Verbindungsauskünfte wird unbedingt empfohlen, die elektronischen Fahrplanauskünfte unter www.bodo.de, per Bodo Fahrplan-App oder auch unter www.bahn.de zu nutzen.