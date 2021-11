Fahrerin kommt auf A96 ins Schleudern

Vier abgefahrene Reifen und eine regennasse Fahrbahn sind die Gründe für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen und Kißlegg gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 39-jährige BMW-Fahrerin in Richtung Memmingen. Hier kam sie wegen Aquaplanings ins Schleudern und prallte auf einen Erdwall neben der Autobahn.

Die Frau konnte ihr Fahrzeug unverletzt verlassen. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Der Schaden am Wildschutzzaun und dem Grünbereich wird auf rund 3000 Euro geschätzt.