Fahrerflucht vor dem Leutkircher Polizeirevier

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.45 und 20 Uhr einen Audi A1 auf dem Behördenparkplatz in der Karlstraße vor der Leutkircher Polizeiwache touchiert. Ohne sich um den Schaden zur kümmern, fuhr der Unbekannte davon, heißt es in einem Bericht der Beamten. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die gegebenenfalls Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Rufnummer 07561/8488-0 zu melden.