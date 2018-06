Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hat am Samstag gegen 23.40 Uhr auf der Heselwanger Straße einen Unfall mit rund 22 000 Euro verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Fahrer kam aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte ungebremst mit einem am Straßenrand geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Golf rund sieben Meter weit in eine Hecke in der Mittnachtstraße geschleudert. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter der Nummer 07433/2640 zu melden.